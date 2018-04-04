دمياط -أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة, وغادر الميناء سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة, بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2559 طن قمح، و 90 سيارة نقل محملة بـ 4035 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 177 ألفا و762 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و227 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 15 ألفا و100 طن فوسفات.