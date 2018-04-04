تونس -أ ش أ

صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بان الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد، وبناء عليها حرصت الحكومة على تبنى برنامج إصلاح اقتصادي قوي وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها اليوم الأربعاء -في الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والذي يعقد في العاصمة التونسية- بحضور الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك، ومحافظي 56 دولة بالبنك، والسفير نبيل حبشى, سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وأضافت نصر أنه في إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ومحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن بناء شبكة طرق وأنفاق قومية على مستوى الجمهورية، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, ومشروعات الري، ومشروعات الطاقة والعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة من خلال التوسع في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة.

ودعت الوزيرة الدول الأعضاء بالبنك إلى الاستثمار في مشروع تنمية سيناء والذي أطلقه الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع باقي الوزارات, حيث تتضمن الخريطة، فرصا استثمارية واعدة في كافة محافظات الجمهورية، كما توسعت الوزارة في تأسيس فروع لمركز خدمات المستثمرين في عدد من المحافظات, كما استهدفت الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في المواطن بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.