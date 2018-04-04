القاهرة - اخبار مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وذلك بحضور السيد الدكتور/ على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى السفير المغربي بالقاهرة.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب المغربي، مؤكداً تميز وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومشيداً بعُمق أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والمغربي، والتي يعززها التعاون المثمر بين المؤسسات البرلمانية في البلدين.

كما طلب الرئيس نقل تحياته لجلالة الملك/ محمد السادس عاهل المغرب، معرباً عن تقدير مصر للمواقف المغربية الداعمة لمصر وخيارات شعبها.

وأشاد الرئيس بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحبيب المالكي نقل تحيات جلالة الملك/ محمد السادس عاهل المغرب للسيد الرئيس، موجهاً التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة إعلان فوز سيادته بفترة رئاسية ثانية، ومشيراً إلى ما عكسته نتائج الانتخابات من تجديد ثقة الشعب المصري في السيد الرئيس خلال هذه المرحلة الهامة.

كما أشاد رئيس مجلس النواب المغربي بجهود مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب ومواجهته بحسم وعلى كافة المستويات، فضلاً عن التقدم المستمر على الصعيد الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد الحبيب المالكي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، فضلاً عن مواصلة التشاور حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، مشيراً إلى ما تمثله مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.