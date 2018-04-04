لندن - رويترز

شهدت أسواق العملات حالة من الحذر اليوم الأربعاء في الوقت الذي بدا فيه أن المستثمرين غير قادرين على رسم صورة واضحة بخصوص تداعيات النزاع التجاري الصيني الأمريكي وإن كانت عملة الملاذ الآمن الين الياباني قد ارتفعت مقابل الدولار.

ألقت تلك التوترات بظلالها على انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية وأدت إلى عزوف واسع عن تكوين مراكز جديدة في الأصول عالية المخاطر.

وانخفض الدولار 0.2% ليجري تداوله عند 106.39 ين، وتراجع اليورو 0.1 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2264 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 ب إلى 90.102.

ونزل الوون الكوري الجنوبي 0.5 بالمئة إلى 1058.57 وون للدولار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.4 % إلى 0.7712 دولار أمريكي متلقيا دعما بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا فاق التوقعات في مبيعات التجزئة الاسترالية لشهر فبراير.