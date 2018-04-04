القاهرة -أخبار مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الاربعاء حيث قلص المؤشر الرئيسي مكاسبه في المقابل تحولت أسهم الافراد للخسارة

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط المؤشر الرئيسي “ايجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.11% مسجلا 17512.64 نقطة.

وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.64 % مسجلاً 2994.97 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان 0.42% مسجلاً 18059.33 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.73 % ليبلغ 868.39 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.21 % مسجلا 2252.16نقطة.

كان الهبوط الكبير لسهم شركة جلوبال تليكوم أطلق موجة متوقعة من البيع بهدف جني الارباح الثلاثاء وهبطت الورقة التي تمثل ثالث اكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي- 14.69 % – بعد رفض هيئة الرقابة المالية عرض شراء مقدم عليها.