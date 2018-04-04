أخبار مصر - ياسمين سنبل

صعدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الاثنين بنحو 5.5 جنيه مقارنة بأسعار امس، بالتوازي مع ارتفاع المعدن الاصفر النفيس عالميا مع تجدد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا.

وذكر ايهاب واصف عضو شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية متوسط الاسعار “عيار 18 ” سجل 565.25 جنيها، وبلغ سعر “عيار 21” نحو 659.50 جنيها، وسجل “عيار 24” نحو 753.70 جنيها، وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب5276 جنيه.

واوضح واصف ان بوادر اشتعال الحرب التجارية بين الصين وامريكا قفزت باسعار المعدن النفيس عالميا الى 1345 دولار للاوقية.