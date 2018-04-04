لوس انجليس -رويترز

حصلت الممثلة الأمريكية ليندا كارتر نجمة مسلسل (وندر ومان) على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير فيما عرضت أهم لقطات المسلسل على شاشة عملاقة.

وقدم الاحتفال ليزلي مونفز الصديق القديم لكارتر (66 عاما) والمدير التنفيذي لسي.بي.سي كورب وباتي جينكينز مخرجة فيلم (وندر ومان) المأخوذ عن قصة المسلسل والذي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي.

وقالت كارتر للحاضرين يوم الثلاثاء في ممر هوليوود بلوس انجليس قبل الكشف عن النجمة البراقة ”يبدو الأمر مستحيلا لكنني أعمل في مجال الترفيه منذ أكثر من 50 عاما.. احسبوها“.

وتابعت كارتر التي مثلت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون ”لقد أحببتها“.

والشخصية التي أدتها كارتر في مسلسل (وندر ومان) التي ظهرت للمرة الأولى في قصص (دي.سي كوميكس) عام 1941 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1976 تعتبر من أهم البطلات الخارقات في هوليوود.

ووجهت كارتر الشكر لأصدقائها وأسرتها على مساندتها وقالت ”هذا يوم لن أنساه“.

وتدير غرفة التجارة في هوليوود ممر المشاهير ويعد مقصدا سياحيا شهيرا.