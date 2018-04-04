الإسماعيلية- أ ش أ

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة أن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت اليوم الأربعاء رقما قياسيا بعبور 62 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و400 ألف طن.

واوضح مميش – في بيان اليوم – ان 30 سفينة عبرت من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات بلغت مليونا و800 ألف طن, بينما عبرت 32 سفينة من اتجاه الجنوب بإجمالي حمولات بلغت مليونين و600 ألف طن”.

وأشار إلى أن سفينة الحاويات العملاقة التي ترفع علم هونج كونج، جاءت في صدارة السفن العابرة للقناة من الشمال قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة بحمولة 221 ألف طن، بينما جاءت سفينة الحاويات العملاقة التي ترفع علم هونج كونج على رأس قائمة السفن العابرة من الجنوب بحمولة 221 ألف طن، وذلك خلال رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى المملكة المتحدة.

كما شهدت القناة عبور 7 سفن عملاقة بحمولات تزيد عن 150 ألف طن, فيما بلغ عدد السفن (من الشريحة التي تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف طن) 5 سفن عملاقة.

وأكد مميش أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعد مؤشرا مهما يعكس تحسن حركة التجارة العالمية، كما يعطي التنوع في أحجام وفئات السفن العابرة للقناة دلالات واضحة على التطور المتسارع في صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية ثبت صحتها من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية.