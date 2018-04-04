اخبارمصر - سماء المنياوى

تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وصول عدد من المعدات والسيارات الحديثة بمخازن الديوان العام إستكمالاً لوصول المعدات التى تم توفيرها لخدمة مدن المحافظة وللحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى وذلك بتكلفة 15,4 مليون جنيه وهى وصول 4 سيارات قلاب بتكلفة 6,9 مليون جنيه و4 لودر مفصلى بتكلفة 4,18 مليون جنيه وحفار دقاق بتكلفة 2,4 مليون وسيارة كسح بتكلفة 1,2 مليون جنيه وذلك للمساهمة فى الارتقاء بالأعمال خاصة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها مع ضرورة توزيع تلك المعدات على المناطق الأكثر إحتياجا خاصة ذات الكثافة السكانية و التى تحتاج بصفة مستمرة إلى إزالة القمامة بما تتيحه سيارات القلاب لأكبر سعة ، مع تيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية الى جميع المناطق والحفاظ على الشكل الحضاري والسياحى للمحافظة ، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين و الاستعداد لاستقبال المصطافين بمدينة مرسي مطروح مع تم تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب و إستخدام وتشغيل تلك المعدات وصيانتها

وقرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بمخازن المحافظة تقديراً لجهودهم وتميزهم في أداء مهامهم فى تنظيم كافة المعدات والأدوات والحفاظ عليها وتحفيزاً لهم علي بذل المزيد من الجهد.

رافق المحافظ خلال تفقده للمعدات السيد الإمام سكرتير عام المحافظة و علاء عبد الشكور السكرتيرالعام المساعد ومحمد السيد مدير عام ادارة التخطيط وعمر مجاور مدير عام الشئون المالية والادارية وابراهيم الجزار مدير المكتب الهندسى وعاطف عيسوى مدير المخازن بالمحافظة.