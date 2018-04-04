بورسعيد- أ ش أ

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 26 سفينة.

وذكر بيان صادر عن هيئة الموانئ أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن للحاويات وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظردخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة أخرى، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.