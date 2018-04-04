اخبارمصر - سماء المنياوى

أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بناء علي توجيهات محافظ مطروح وأسفرت عن تحرير17 مخالفة بمدينة مرسي مطروح تتعلق ببعض المخابز البلدية المخالفة والمحلات التجارية التي تقوم بعرض وبيع لحوم بدون غطاء وعرض و بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وتم تحرير المحاضر وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف .

ومن جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية بالحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وأضاف محافظ مطروح الحملات التموينية تضمن ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة وتضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه .