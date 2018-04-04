تونس - أ ش أ

وصلت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية إلى العاصمة التونسية اليوم الأربعاء لرئاسة وفد مصر بالاجتماع السنوي ال` 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بتونس حاليا.

وكان في استقبال الوزيرة السفير نبيل حبشي سفير مصر في تونس, وكذلك وزير التعاون الدولي التونسي وبعض أعضاء السفارة المصرية ووفد وزارة الاستثمار المرافق للوزيرة.

ومن المقرر أن تجري الوزيرة محادثات ثنائية على هامش مشاركتها في اجتماع البنك مع وزيري التجارة والتعاون الدولي التونسيين لبحث علاقات التعاون الثنائي، كما توقع اتفاقية تعاون إطاري مع

المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (إحدى فروع البنك الإسلامي للتنمية) ويوقعها المهندس هاني سنبل المدير التنفيذي للمؤسسة.