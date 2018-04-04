ميتشيجان -أ ش أ

يرتبط الانهيار المالي المفاجىء في منتصف العمر بتزايد مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة قد تصل إلى 50%، وفقا لدراسة جديدة أجريت في جامعتي “نورث وسترن” و”ميتشيجان” الأمريكيتين.

فقد توصلت الدراسة إلى أنه عند فقد الإنسان لنحو 75% أو أكثر من ثروته الإجمالية فى غضون عامين، فمن المرجح أن يلقى حتفه بنسبة تصل إلى 50 % فى غضون عشرين عاما.

واوضحت الدكتورة لينداى بول، أستاذ مساعد الطب الوقائى فى كلية الطب جامعة”نورث وسترن ” الأمريكية : وجدنا أن فقدان مدخراتك له تأثير عميق على صحة الانسان على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن معدل التوفير ارتفع خلال فترة الركود العظيم ، إلا أن الأمريكيين متوسطي العمر وكبار السن خسروا على الدوام مدخراتهم على مدى 20 سنة ، بغض النظر عن المناخ الاقتصادي الأكبر.