لندن - أ ش أ

كشف لاعب خط وسط فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين، اليوم الأربعاء أن صوته في جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ذهب إلى النجم المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، وذلك على الرغم من أنهما المتنافسان على حصد الجائزة التي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

وأفادت شبكة “يوروسبورت” الرياضية الأوروبية بأن دي بروين أكد ذهاب صوته لصلاح عبر تقديم صورة من ورقة التصويت لكيلي كإظهار لعدم وجود مشكلة في ذلك بالنسبة لصاحب أكثر التمريرات الحاسمة في البريميرليج.

وأشارت “يوروسبورت” إلى أن اللاعب البلجيكي يبقى مرشحا لنيل الجائزة في الوقت الحالي لكن أهداف صلاح ال`29 في المسابقة حتى الآن تجعله منافسا قويا.