باريس -أ.ش.أ

خصص متحف بيكاسو بالعاصمة الفرنسية باريس معرضا خاصا للوحة “جرنيكا ” التى نفذها الرسام العالمى بيكاسو ، وهى من اشهر لوحاته ، و عرضت لأول مرة فى المعرض العالمى الذى أقيم فى باريس فى 1937 ، ثم عادت لتستقر فى مدريد فى 1981 .

وتصور لوحة “جرنيكا” الحرب الأهلية الأسبانية التى دارت ضد الفاشية ، وقد تنقلت بين المعارض فى كل من السويد ، الدانمارك ، بريطانيا ، نيويورك ، لوس انجلوس ، شيكاغو ، سان فرانسسكو ، ميونخ ، بروكسل و امستردام .

وحصلت على شهرة عالمية وجعلت من الفنان بيكاسو من اشهر فنانى العالم .

وكان لها تأثيرا كبيرا على الشعب الأسبانى فى هذه الفترة والذى قهر الظلم والأستبداد .