باريس -أ.ش.أ

كشفت دراسات علمية فرنسية قام بها فريق من الدارسين في معهد الزراعة الفرنسي، أن للجنزبيل العديد من الفوائد الصحية، منها حرق الدهون فى الجسم وخفض الشعور بالغثيان والقيئ والآلام الناتجة عن ركوب وسائل النقل العامة خاصة بالنسبة للحامل .

وأوضحت الدراسة أن الجنزبيل يعمل على تخفيض الحرارة ويعطي القوة والنشاط الحيوية في حالة تناوله بإضافة الليمون والعسل ويعمل على تخفيض آلام الكلى والرئة ويسهل عملية الهضم بعد تناول الطعام.

وأشارت إلى أنه يمكن استهلاكه فى صورة مسحوق مضاف اليه العسل والمربى اما زيت الجنزبيل فهو يخفف الآلام الروماتيزمية وأعراض الالتهابات بشكل عام.