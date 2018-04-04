موسكو - أ.ش.أ

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا،رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا،ألكسندر لافرينتييف,أن الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية من المخطط أن تجري في 14-15 مايو المقبل.

وأكد لافرينتييف إن موعد الجولة التاسعة “كان تقريبا في 14-15 من شهر مايو المقبل،وحتى الآن لا يزال هو الموعد المحدد”.

وأثمرت محادثات أستانا حول سوريا،عن اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران،على إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في محافظة إدلب،وفي شمال مدينة حمص وفي ضواحي دمشق وفي منطقة الغوطة الشرقية وعلى الحدود السورية مع الأردن – في محافظة درعا. وأرسلت قوات مراقبة مشتركة إيرانية وروسية وتركية إلى محافظة إدلب وفي المناطق المتبقية تتولى الشرطة العسكرية الروسية ذلك.