القاهرة -أ ش أ

أظهر تقرير حديث لشعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عن شهر أبريل الجاري استقرار أسعار معظم السلع في ظل توافر المعروض منها مع قرب استقبال شهر رمضان المبارك.

ويرى المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن استقرار السوق سيستمر مع دخول شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معروض السلع، نتيجة كثرة منافذ العرض سواء في القطاع الخاص أو الحكومة التي تكثف من منافذها مع دخول كل موسم، ما يزيد من معروض السلع وبالتبعية ينعكس هذا على ثبات الأسعار لأنها تخضع لآليات العرض والطلب على مر العصور.

من جانبه، توقع أحمد فوزي نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة أن تزيد مبيعات السلع بداية من الشهر المقبل حيث ستستعد معظم الأسر المصرية لاستقبال شهر رمضان المبارك بشراء احتياجاتها من السلع خاصة الأساسية.

وأوضح التقرير أن كيلو السكر المعبأ يتراوح سعره من 8.5 إلى 9 جنيهات والأرز المعبأ رفيع الحبة من 7.5 إلى 8 جنيهات، والأرز السائب رفيع الحبة من 6.75 إلى 7.5 جنيه، والأرز سائب عريض الحبة من 7.75 إلى 8.5 جنيه، ولتر زيت خليط من 17 إلى 18 جنيها، ولتر زيت عباد الشمس من 21 إلى 22 جنيها، ولتر زيت ذرة من 26 إلى 27 جنيها، والمسلى النباتي حجم .75 كجم من 19 إلى 21 جنيها، والمسلى الطبيعي .75 كجم 110 جنيهات والمكرونة المعبأة 400 جم من 3.75 إلى 4.5 جنيه.