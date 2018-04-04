اخبارمصر - هالة حربى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية المشتركة تأتى على رأس أولويات حكومتى البلدين وتحظى بدعم كامل من القيادة السياسية فى كلا الجانبين لافتاً الى أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بما يحقق مصالح الشعبين المصرى واللبنانى.

وقال ان مصر حريصة على دعم الشعب اللبنانى وتحقيق الاستقرار الدائم للبنان ومساندتها لمواجهة تحدياتها الحالية جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسيد على الحلبى سفير لبنان الجديد بالقاهرة والذى تناول أهمية دعم سبل التعاون المشترك بين مصر ولبنان فى كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة حضر اللقاء السيد احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري .

واوضح الوزير ان اللقاء قد تناول التأكيد على حرص مسئولى البلدين على تذليل كافة العقبات أمام انسياب حركة التجارة البينية الامر الذى يسهم فى احداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى والذى بلغ خلال العام الماضى 674 مليون دولار، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في افريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير الى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.

وفى هذا الاطار لفت الوزير الى مبادرة مصر لبنان الى افريقيا والتى تعتبر نواة لمشروع تكامل اقتصادى بين البلدين حيث يتيح الاستفادة من التواجد اللبنانى المتميز فى دول غرب افريقيا لزيادة الصادرات المصرية الى هذه المنطقة، مشيراً فى هذا الصدد الى انه يجرى حالياً دراسة انشاء مركز لوجيستى فى غانا أو كوت ديفوار ليكون أداة رئيسية لزيادة تواجد المنتج المصرى فى منطقة الغرب الافريقى.

واشار قابيل الى ان هناك تنسيق وتوافق كامل فى الرؤى مع وزير الاقتصاد اللبنانى سواء لحل المشكلات التى تعوق حركة التجارة بين البلدين أو فى القضايا الاقليمية والدولية المتعلقة بمنظومة التجارة العالمية.

ومن جانبه أكد السيد على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة حرص بلاده على تنمية العلاقات المشتركة مع مصر خاصة فى ظل العلاقات الازلية التى تربط شعبا وقيادة البلدين، مشيراً الى اهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لتصل الى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق مصالح الدولتين.

واشار الى ان التعاون السياحى بين الجانبين يشهد طفرة ملحوظة خاصة خلال المرحلة الحالية حيث يتم تسيير عدد كبير من الرحلات الشارتر من لبنان الى شرم الشيخ مباشرة بخلاف الرحلات المقررة بين البلدين وهو الامر الذى يعكس الروابط القوية التى تربط كل من مصر ولبنان