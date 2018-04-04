القاهرة - أ ش أ

أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير إيفان سوركاس، بجهود وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أبو بكر الجندي; لدعمها عملية التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، معربا عن رغبته واستعداده في المساهمة بخبرات الاتحاد الأوروبي; لتعزيز قدرات تحقيق أهداف مشروع إصلاح الإدارة العامة PARLOD وما تم تحقيقه من إنجازات كان آخرها تنظيم المؤتمر الدولي الأول لدعم التنمية المحلية واللامركزية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي للمسئول الأوروبي اليوم الأربعاء والذي تم خلاله بحث سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون والمشروعات

التي يساهم فيها الاتحاد لدعم التنمية في المحافظات المصرية.

وأشاد الجندي – خلال اللقاء – بمستوى التعاون القائم بين الجانبين بوصف الاتحاد من أهم شركاء مصر على المستوى الدولي وذلك بسبب الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك

مشيرا إلى التعاون بين الجانبين من خلال مشروع إصلاح الإدارة العامة وما تم تحقيقه من إنجازات كان آخرها تنظيم المؤتمر الدولي الأول; لدعم التنمية المحلية واللامركزية

والذي نظمته الوزارة الشهر الماضي للاستفادة من التجارب المشابهة للحالة المصرية في مجال التنمية واللامركزية.