القاهرة -أ ش أ

تنتهى اليوم الأربعاء المهلة التي حددتها الأردن لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقوانين الإقامة، بما فيها المصرية، لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم.

ودعا محمد سعفان وزير القوى العاملة العمالة المصرية بالمملكة الأردنية إلى سرعة تصويب أوضاعها اليوم، للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.

واوضح المستشار العمالى بالأردن أشرف الحراير أن الإجراءات الجديدة سمحت للعمال الوافدين في القطاع الزراعي الذين يحملون تصاريح عمل منتهية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في القطاعات الأخرى باستثناء قطاع صناعة الملابس والمحكيات والشركات المسجلة فى هيئة الاستثمار أو في المناطق الحرة دون إلزام للعامل بإحضار براءة ذمة من الكفيل السابق.

كما تم السماح للعمال المصريين ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل شريطة إبراز وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول أو وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية تؤكد أن العامل قد تقدم بطلب تجديد جوازه المنتهى.