اخبار مصر

فاز الروائي المصري أحمد القرملاي بجائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب عن روايته “أمطار صيفية”.

و‎أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب -اليوم الأربعاء-أسماء الفائزين فى دورتها الثانية عشرة لعام 2017-2018 وذكرت فى بيان على موقعها الرسمى أسماء الفائزين وهم: الكاتب السورى خليل صويلح عن روايته “اختبار الندم”، والكاتبة الإماراتية حصة خليفة المهيرى بجائزة أدب الطفل والناشئة عن كتابها “الدينوراف

وفاز المترجم التونسى ناجى العونلّى بجائزة الترجمة عن كتاب نظرية استطيقية الذى نقله من الألمانية الى العربية.

وحصل الباحث المغربى محمد المختار مشبال علي جائزة الفنون والدراسات النقدية عن كتابه “فى بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب”، كما فاز الباحث الألمانى داغ نيكولاوس هاس بجائزة الثقافة العربية فى اللغات الأخرى عن كتابه الصادر بالإنجليزية “الشيوع والإنكار: العلوم والفلسفة العربية فى عصر النهضة الأوروبية”، فى حين فازت دار التنوير للطباعة والنشر بجائزة “النشر والتقنيات الثقافية”.

‏وأعلن مجلس أمناء الجائزة فى بيان سابق عن حجب الجائزة فى فرع التنمية وبناء الدولة..