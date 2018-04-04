بغداد - أ ش أ

لقى مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة “ديالي”المدعو “أبو نبيل العراقي” مصرعه اليوم الأ{بعاء ،وذلك خلال العملية العسكرية التي شنتها القوات الامنية لتعقب التنظيم شمال شرقي المحافظة.

وأكدت مصادر”إن القوات الامنية استطاعت أن تقتل هذا الإرهابي الملقب بالعقل المدبر للعمليات الإرهابية مع سبعة من معاونيه في شمال شرق محافظة ديالي”،موضحة أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجدهم في الصحراء; لشن هجمات إرهابية تستهدف القوات الأمنية”.

وأضافت ” أن هذه العملية تعتبر ضربة قاصمة للخلايا الإرهابية النائمة في ديالي”،مشيرة إلى أن القوات الأمنية عثرت بحوزته على وثائق ومعلومات عن تلك الخلايا الإرهابية والتي من شأنها أن تسرع في القضاء على تلك العصابات”.