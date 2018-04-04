أخبار مصر - ياسمين سنبل

تعافت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاربعاء ، عقب موجة جني الارباح التي طالت السوق امس، وجاء نشاط اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، في المقابل اتجه المحليون للبيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط المؤشر الرئيسي “ايجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.86% مسجلا 17643.46 نقطة.

وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.91 % مسجلاً 3041.64 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان 1.36 % مسجلاً 18227.90 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.23 % ليبلغ 876.82 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.53 % مسجلا 2268.95نقطة.

واوضحت الدكتورة هدى الشناوي خبيرة اسواق المال انه عقب الاداء السلبي لجلسة امس اثر الغاء صفقة اوراسكون تليكوم والذي ادى الى اغلاق المؤشر الرئيسي دون 17500 نقطة، لذلك على المؤشر الثلاثيني اليوم الاغلاق اعلى هذا المستوى لضمان استمرار الصعود.

وتوقعت ان تتسم جلسة اليوم بالاداء العرضي المائل للصعود على ان تتخلل الجلسة بعض عمليات جني الارباح، لاقتة الى ان مفتاح الصعود اصبح عند مستوى 17550 نقطة.

كان الهبوط الكبير لسهم شركة جلوبال تليكوم أطلق موجة متوقعة من البيع بهدف جني الارباح الثلاثاء وهبطت الورقة التي تمثل ثالث اكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي- 14.69 % – بعد رفض هيئة الرقابة المالية عرض شراء مقدم عليها.