أخبار مصر - دعاء عمار

نشرت صحيفة “ديلي ميل” تقريرا عن “طائرة يوم القيامة” التي صنعت بمواصفات عالية ونادرة خصيصا للرئيس الأمريكي وكبار الضباط الذين سيقومون بحمايته وقيادتها في حال الهروب من أي هجوم نووي محتمل.

وأوضحت الصحيفة مميزات الطائرة وهي أنها يمكنها التحليق لمدة سبعة أيام بشكل مستمر دون توقف، ويمكن لطاقم القيادة التواصل مع الأرض في أي بقعة من العالم أثناء تحليقها في الجو، وكذلك صممت بطريقة تجعلها محصنة ضد الهجوم النووي والنيازك والشهب وأي قوة جوية أخرى.

وأضافت الصحيفة أن محركها يعمل 24 ساعة في اليوم و 365 يوم في العام أي أنها لا تتوقف عن العمل وهي جاهزة للإقلاع في أي لحظة إذا ما ادعت الحاجة بشكل طارئ.

وأشارات الصحيفة أن الدولة الوحيدة التي تمتلك مثل هذه الطائرة بعد الولايات المتحدة هي روسيا.

ويستطيع الضابط القائد للطائرة معرفة أماكن وجود الرئيس الأمريكي ونائبه و وزير الدفاع والخارجية والنائب العام عبر الشاشات داخل الطائرة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الياباني “تارو كونو” قوله:” إن بيونغ يانغ تخفي نواياها عن العالم الخارجي فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، وإن كوريا الشمالية تقوم بحفر نفق تحت الأرض لاختبارات نووية قادمة”.