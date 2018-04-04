القاهرة- أخبار مصر

يستضيف نادي ميلان نظيره إنتر ميلان، في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب “سان سيرو”، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي فى المباراة التي يطلق عليها “ديربي الغضب”.

ورغم المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي، إلا أن ميلان الذى يحتل المركز السادس في ترتيب الكالتشيو ما زال يتمسك بأمله الأخير فى الصعود لأحد المركزين الثالث أو الرابع للحصول على بطاقة المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأعلن جينارو جاتوزو مدرب ميلان أن لاعبي فريقه سيقاتلون من أجل تقديم مباراة نارية أمام انتر ميلان.

فى المقابل سيدخل الإنتر اللقاء وهو منتشيًا، بعد أن فاز في آخر مباراتين بنتيجتين كبيرتين، كان الانتصار الأول على سامبدوريا بخماسيةٍ نظيفة، أما الثاني فكان على فيرونا بثلاثية نظيفة.