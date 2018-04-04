القاهرة - اخبار مصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، فى ضبط مصنع يستخدم موادًا كيميائية لإنتاج مستحضرات التجميل وأدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى بدائرة مركز الخانكة، تم التحفظ على مالك المصنع والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقليوبية، مفادها قيام المدعو ياسر. ع فنى انتاج مستحضرات تجميل ومنظفات بإنشاء مصنع بأرض التبين خلف مركز الخانكة بدون ترخيص، واستخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر لإنتاج مستحضرات تجميل وأدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى منسوب إنتاجها لكبرى شركات الأدوية.

تم التحفظ على المصنع وما به من مستلزمات إنتاج ومواد خام وماكينات ومنج نهائى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.