واشنطن - أ ش أ

تعرفت قوات إنفاذ القانون الامريكية على المرأة التي أطلقت النار في مقر شركة “يوتيوب” في كاليفورنيا مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وقد انتحرت منفذة الهجوم عقب إطلاق النار مباشرة اسمها نسيم أقدم،موضحة أن المحققين يعتقدون أن امرأة في الثلاثينات من العمر اقتربت من فناء وساحة مخصصة لتناول الطعام في الهواء الطلق وقت تناول الغداء تقريبا،وبدأت في إطلاق النار قبل دخول المبنى.

وأشارت القناة إلي أن الشرطة الأمريكية تحقق في دوافع الهجوم،فيما تقول مؤشرات أولية إن السبب ربما كان له علاقة بمقاطع فيديو على موقع إلكتروني فشلت منفذة الهجوم فيما يبدو في ترويجها،واتهمت “يوتيوب” بحجبها.

ووقع إطلاق النار في مقر “يوتيوب” بوادي السليكون قرب سان فرانسيسكو،حيث تقدم الشركة خدمة عرض وتحميل مقاطع الفيديو،وتملكها “غوغل” التابعة لمجموعة “ألفابت”.