سان فرانسيسكو - رويترز

وسعت شركة فيسبوك نطاق إجراءاتها ضد ما تراها أنشطة خبيثة تستغل منصتها للتواصل الاجتماعي وقالت يوم الثلاثاء إنها حذفت مئات الحسابات والصفحات الروسية المرتبطة بوكالة لتوجيه الرأي العام يتهمها مدعون أمريكيون بنشر تدوينات زائفة خلال الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقالت فيسبوك إن الكثير من المقالات والصفحات المحذوفة تخص وكالة الأخبار الاتحادية التي يقع مقرها في روسيا وتسمى اختصارا باسم (فان) وإن الفريق الأمني في فيسبوك خلص إلى أنها كانت متداخلة تكنولوجيا وهيكليا مع وكالة أبحاث الانترنت التي يقع مقرها بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وقال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك إن الوكالة ”تصرفت مرارا لخداع الناس واستغلالهم في أنحاء العالم ولا نريدهم في فيسبوك بعد الآن“.

وتواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالعالم ضغوطا لتحسين تعاملها مع البيانات بعدما كشفت عن أن معلومات بشأن 50 مليون مستخدم لفيسبوك انتهى بها المطاف على نحو خاطئ في قبضة شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.