بروكسل - أ ش أ

ذكرت المنظمة الأوروبية للملاحة الجوية “يوروكنترول”، أن نصف الرحلات الجوية في أوروبا تعاني من تأخير بسبب عطل في أجهزة الكمبيوتر، ما أدى إلى تقليص القدرة على الطيران في أوروبا بنسبة 10 %.

وقالت المنظمة – في تقرير لها الجوية نقلته قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء – ” إن نصف الرحلات الجوية في أوروبا تعاني من تأخير راجع إلي مشاكل في الكمبيوتر”.

وأشارت إلي أن العطل الفني حدث خلال فترة ازدحام حركة الطيران في عيد الفصح، في الوقت الذي اضطر فيها ركاب السكك الحديدية في فرنسا إلى إلغاء تذاكر القطار بسبب إضراب على الصعيد الوطني.

وأعلن مطار بروكسل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المغادرات تقتصر على 10 رحلات في الساعة بسبب المشكلة.