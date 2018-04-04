القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 4 إبريل

المدينة السعودية

* البحرين: أزمة قطر لا تهدد مجلس التعاون.

* بريطانيا تبحث عن رد للتهديد الروسي.

* السعودية تمول الخطة الإنسانية باليمن بنصف مليار دولار.

* «ترامب»: حان الوقت لسحب قواتنا من سوريا.

* «بوتين»: إمداد تركيا بـ»إس-400».

* الخرطوم تتسلم 10 «دواعش».

* وزير الخارجية التونسي يلتقي العثيمين.

الإمارات اليوم

* نيابة ألمانيا توصي بتسليم رئيس كاتالونيا المقال إلى إسبانيا.

* محكمة استئناف طرابلس تبرّئ الساعدي القذافي من مقتل الرياني.

* الجامعة العربية تطالب بتحقيـق دولي في جرائم الحرب الإسرائيلية.

* مقاتلات التحالف تدمّر منصة صواريخ حوثية في الساحل الغربي بإسناد إماراتي.

* «عام زايد» يعزّز جهود الإمارات التنموية في اليمن خلال مارس.

* المخلافي يثمّن جهود السعودية والإمارات في دعم الشعب اليمني.

* مؤتمر جنيف يتعهد بتقديم ملياري دولار لليمن.

* «الهلال» يغيث نازحي منطقة الفيوش في محافظة لحج.