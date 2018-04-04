صحافة عربية: البحرين: أزمة قطر لا تهدد مجلس التعاون
القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 4 إبريل
المدينة السعودية
* البحرين: أزمة قطر لا تهدد مجلس التعاون.
* بريطانيا تبحث عن رد للتهديد الروسي.
* السعودية تمول الخطة الإنسانية باليمن بنصف مليار دولار.
* «ترامب»: حان الوقت لسحب قواتنا من سوريا.
* «بوتين»: إمداد تركيا بـ»إس-400».
* الخرطوم تتسلم 10 «دواعش».
* وزير الخارجية التونسي يلتقي العثيمين.
الإمارات اليوم
* نيابة ألمانيا توصي بتسليم رئيس كاتالونيا المقال إلى إسبانيا.
* محكمة استئناف طرابلس تبرّئ الساعدي القذافي من مقتل الرياني.
* الجامعة العربية تطالب بتحقيـق دولي في جرائم الحرب الإسرائيلية.
* مقاتلات التحالف تدمّر منصة صواريخ حوثية في الساحل الغربي بإسناد إماراتي.
* «عام زايد» يعزّز جهود الإمارات التنموية في اليمن خلال مارس.
* المخلافي يثمّن جهود السعودية والإمارات في دعم الشعب اليمني.
* مؤتمر جنيف يتعهد بتقديم ملياري دولار لليمن.
* «الهلال» يغيث نازحي منطقة الفيوش في محافظة لحج.
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