القاهرة- أخبار مصر

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اللقاء التساعي بشأن سد النهضة الذي يضم وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا بهدف دفع جهود التفاهم واستكمالا لتنفيذ إعلان المبادئ حول السد.

وذكر وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني الدكتور معتز موسى، إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة الدول الثلاث التي قضت بالعمل كوطن واحد والإتيان بحلول غير تقليدية حين النظر في ملء السد وتشغيله إلى جانب الدفع قدما بأجندة صندوق البنية التحتية المتوقع تدشينه بين الدول الثلاث.

وأضاف أن مشاركة وزراء الخارجية وقادة الأجهزة الأمنية من الدول الثلاث تمثل شراكة أوسع في اتخاذ القرار ودفعة قوية للمسار الفني لملف سد النهضة ووضعه في سياق أكثر استدامة ومواءمة.