روما - أ ف ب

يبدأ الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا الاربعاء مشاوراته لتشكيل حكومة بعد شهر على انتخابات تشريعية لم تسفر عن اغلبية واضحة في البرلمان.

وبعد لقاءات مع رئيسي مجلسي البرلمان ثم قادة الاحزاب الصغيرة الاربعاء، سيستقبل الرئيس الايطالي رؤساء الاحزاب السياسية الكبرى، على ان ينهي مشاورات باجتماع مع حزب رابطة الشمال (يمين متطرف) وحركة خمس نجوم (معادية للنظام القائم) اللذين اعلن كل منهما فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 مارس.

ويتطلع زعيما كل من الحزبين الى منصب رئيس الحكومة.

ويرى زعيم “خمس نجوم” لويجي دي مايو انه جعل حزبه الاول في ايطاليا بحصوله على 32 بالمئة من الاصوات، بينما يشدد ماتيو سالفيني (يمين متطرف) على جهوده التي سمحت بجعل “الرابطة” الاول في تحالف اليمين بعدما حصل على 37 بالمئة من الاصوات.

لكن قد يجد الرجلان نفسيهما مجبرين في نهاية المطاف على التفاهم على اسم ثالث مقبول من الطرفين لقيادة الحكومة، وان كان لويجي دي مايو اكد مساء الثلاثاء انه المرشح الوحيد لحركته لقيادة الحكومة.