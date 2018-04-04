نواكشوط - أ ش أ

أعلن الجيش الموريتاني القضاء على ثلاثة وثلاثين من ميليشيات أنتي بالاكا في وسط أفريقيا.

وأكدت قيادة الأركان العامة للجيوش في موريتانيا، في بيان، أنه إثر تعرض كتيبة حفظ السلام في قرية تاكبار (جمهورية وسط افريقيا) لهجوم من طرف ميليشيات أنتي بالاكا، اندلعت اشتباكات امتدت لعدة ساعات أسفرت عن استشهاد عسكري وإصابة أحد عشر آخرين بجروح خفيفة ومتوسطة وتم القضاء على ثلاثة وثلاثين مهاجما.

وتابع البيان أن الكتيبة نقلت الجرحى للمستشفى الميداني في ابريا لتلقي العلاجات الضرورية ونقل جثمان الشهيد إلى مدينة بانكي تحضيرا لعودته إلى أرض الوطن.

وأوضحت قيادة الأركان العامة للجيش الموريتاني أن الهجوم جاء على إثر إيواء الوحدة لمجموعة من اللاجئين المدنيين الفارين من ملاحقات ميليشيات “أنتي بالاكا”.