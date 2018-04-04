أخبار مصر - وكالات

قال مصدر في قطاع الصواريخ الفضائية الروسي إن إطلاق صاروخين من قاعدة “فوستوتشني” الفضائية الروسية، والذي كان مقررا الخريف المقبل، يمكن أن يؤجل إلى وقت لاحق.

وأضاف المصدر لوكالة “نوفوستي” أن الجهازين الفضائيين اللذين يجب أن يحملهما الصاروخان جاهزان، وهما القمر الاصطناعي “كانوبوس-في”، وسيخصص لمتابعة الحوادث الطبيعية والانبعاثات الكبرى للمواد الضارة والملوثة للأرض وكذلك الخدمات الزراعية.

أما القمر الاصطناعي “ميتيور-إم 2.2” فهو مخصص للأرصاد الجوية ومن ذلك متابعة الغطاء الجليدي والثلجي في المحيط الهادئ ودرجة الحرارة في المحيطات وسطح الأرض.

ويدور في الوقت الحاضر في المدار الأرضي قمر اصطناعي واحد من هذا النوع، علما أن القمر الثاني من طراز “ميتيور”، والذي أطلق في نهاية العام الماضي، فُقد بعد فشل إطلاقه من قاعدة “فوستوتشني” الفضائية الروسية.