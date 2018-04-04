صحافة مصرية: الرئيس: مصر تدعم وحدة العراق
القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 4 إبريل
الأهرام
* الرئيس: مصر تدعم وحدة العراق.
* الرئيس: التوسع فى استخدام النظم الحديثة لترشيد استهلاك المياه.
* صبحى: القوات المسلحة تتعاون مع القيادة السياسية لإنجاز التنمية.
* العصار: قادرون على تصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة محطات الكهرباء.
* إسماعيل يبحث ترتيبات المرحلة الأولى من التأمين الصحى.
* توفير 100 مليون متر مياه سنويا وتكريم 7 رؤساء أحياء.
* المؤسسة الدولية 11.2 مليار دولار حصة مصر من التمويل.
* قطاع البترول مساهم رئيسى فى المشروعات القومية الكبرى.
* قابيل: 52.3% زيادة فى الصادرات لإسبانيا.
* القاضى: زيادة حجم الصادرات إلى 3٫26 مليار دولار.
* جهاز الاحصاء: 18.4 مليون إجمالى رؤوس الماشية بزيادة 1%.
* محافظ الوادى يتعهد بدعم المشروعات الإنتاجية للشباب.
* إحالة 6 متهمين بينهم مهندسان بمكتب حمزة إلى الجنايات فى قضية رشوة.
* مصرع 7 وإصابة 11 فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل.
* تأجيل محاكمة المتهمين فى تنظيم داعش لـ 7 مايو المقبل.
* البدرى: الأهلى لا يشبع من البطولات وهدفنا القادم كأس مصر ودورى الأبطال.
الجمهورية
* السيسي خلال استقبال رئيس مجلس النواب العراقي: مصر تدعم وحدة العراق.
* سليم الجبوري: مصر حققت نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب.
* وزير الدفاع: المصريون.. أبهروا العالم بالتصويت لـ “الرئاسية”.
* الرئيس في اتصال هاتفي لرئيس الوزراء الأثيوبي: مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع أثيوبيا.
* رئيس الوزراء يبحث آليات تطبيق التأمين الصحي.
* 52.3% زيادة في صادراتنا لإسبانيا.
* وفد الشرطة الأمريكية.. لوزيرة السياحة: احترافية الأمن المصري.. تفوقت علي الجميع.
* في سوق الأجهزة الكهربائية: الركود يضرب شارع عبدالعزيز والأزهر.
* “فحص شامل” للراغبين في العمل.. بكنترولات الثانوية.
* 70% زيادة في المنشآت التعليمية بالشرقية خلال 4 سنوات.
* “أبومكة” يواجه “متاريس” الإنجليز “ليفربول” يصارع “السيتي”.
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