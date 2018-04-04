أخبار مصر - وكالات

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب دورهما في سوريا، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا.

وقال روحاني من مطار مهراباد في طهران “الأمريكيون يعارضون بسط الحكومة السورية سلطاتها على جميع أرجاء البلاد، بل يفكرون في تقسيم البلد”.

وأضاف أن هناك تدخل من قوى إسرائيلية في سوريا التي تزداد مشاكلها، متابعا “أنهم لا يحترمون السيادة الوطنية السورية، يقصفون مناطق في سوريا.. يدعمون الإرهابيين.. كل هذه مسائل عمقت الأزمة في سوريا”.

وشدد الرئيس الإيراني على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة منذ 7 سنوات في سوريا، والتي أسقطت نحو 500 ألف قتيل وشردت نصف السكان.

ويغادر روحاني إلى تركيا حيث سيجتمع مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في أنقرة في قمة بشأن سوريا تجمع قوتين من أوثق حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد، وهما إيران وروسيا، مع تركيا ألدّ معارضيه.