القدس - رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إلغاء اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن إعادة توطين آلاف المهاجرين الأفارقة، لضغط التيار اليميني عليه لإلغاء الاتفاق.

وعبرت المفوضية عن أملها في أن تعيد إسرائيل النظر في القرار قريبا وعرضت العمل معها لتحديد ”متطلبات الحماية“ لطالبي اللجوء في البلد والتعامل معها.

واستغل منتقدون تراجع نتنياهو عن الاتفاق، الذي كان سيمنح آلاف المهاجرين الآخرين الحق في البقاء في إسرائيل، قائلين إن ذلك علامة على ضعف سياسي، ويخضع نتنياهو لتحقيقات تجريها الشرطة في مزاعم فساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.