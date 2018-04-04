مآرب - أ ش أ

أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته نجحت في التقدم إلى مشارف محافظة البيضاء وسط اليمن، من اتجاه محافظة مأرب بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني، أن التقدم يأتي في إطار الاستعدادات لتحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا في منطقة قانية الواقعة بين مأرب والبيضاء.

وفي السياق ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مناطق مسعودة، والعر، ومحجان، وحوران، وقانية، وأسفرت عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة للمليشيا الحوثية، علاوة على مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في الغارات.