بكين (الصين) - أ ف ب

أعربت الصين الاربعاء عن ادانتها الشديدة للقائمة التي نشرتها الولايات المتحدة وحددت فيها واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويا تعتزم الادارة الامريكية فرض رسوم جمركية عليها، محذرة من ان بكين مستعدة لفرض اجراءات انتقامية على الصادرات الامريكية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (شينخوا) ان “الصين تدين بشدة وتعارض بقوة مقترحات الرسوم الجمركية الأمريكية، وهي مستعدة لفرض إجراءات مماثلة على المنتجات الأمريكية”.