القاهرة - أ ش أ

أقام ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر مساء الثلاثاء حفل استقبال ومأدبه عشاء تكريما لرئيس البرلمان العراقى الدكتور سليم عبدالله الجبورى والوفد المرافق له فى فندق الماسة.

حضر الحفل قيادات ائتلاف دعم مصر وأعضاء الأمانة العامة للائتلاف، والمكتب السياسي وأعضاء الهيئة الاستشارية ورؤساء اللجان المعنية بالبرلمان ورؤساء بعض الجامعات وروؤساء تحرير بعض الصحف و لفيف من الشخصيات العامة.

بدأت فعاليات الحفل بكلمة ترحيب بالضيوف القتها النائبة الدكتورة جهاد عامر أمين تنظيم ائتلاف دعم مصر.