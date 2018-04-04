الخارجة - أ ش أ

نظمت حملة (كلنا معاك من أجل مصر) بالوادي الجديد، مساء الثلاثاء، احتفالية كبرى بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

شملت الاحتفالية التي أقيمت بمركز شباب مدينة الداخلة العديد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، بالإضافة إلى فقرات من الفلكلور الشعبي الذي قدمته فرق المحافظة للفنون الشعبية، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية فقراتها الفنية.

وقال منسق عام الحملة بالوادي الجديد الدكتور محسن عبدالوهاب، إن فوز الرئيس السيسي جاء بإرادة حقيقية للمصريين، وأن مشاركة الشعب في الانتخابات دليل على ثقته في الرئيس خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المصريين اختاروا مسيرة البناء والتعمير.