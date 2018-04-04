تورينو - أ ش أ

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء بملعب “يوفنتوس استاديوم” بمدينة تورينو الإيطالية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو “هدفين” في الدقيقتين 3 و64 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف مارسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 72.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب في ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي في مدريد يوم الأربعاء المقبل، وإن كان الريال قد حسم تأهله بشكل كبير للدور نصف النهائي حيث من الصعب أن يخسر في مدريد برباعية نظيفة.

جدير بالذكر أن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام سيقام في العاصمة الاوكرانية كييف في 26 مايو المقبل.