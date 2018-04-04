باريس - أ ش أ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 20 مايو المقبل لا تسمح بإجراء اقتراع عادل و حر”.

وذكر قصر الإليزيه، في بيان، أن ذلك جاء خلال استقباله مساء الثلاثاء، وفدا للمعارضة الفنزويلية، وأكد ماكرون استعداد بلاده بجانب شركائها الأوروبيين لتبني تدابير جديدة حال لم تسمح السلطات الفنزويلية بإجراء انتخابات ديمقراطية.

وأعرب الرئيس الفرنسي، عن قلقه البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية والإنسانية في فنزويلا، وكذلك إزاء الأوضاع الإنسانية المتردية وتداعياتها على الدول المجاورة، مؤكدا أسفه إزاء استمرار رفض السلطات الفنزويلية لأي مساعدة دولية.

وأشار إيمانويل ماكرون، إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي على يقين أن الحل في فنزويلا لا يمكن أن يكون إلا سلميا و تفاوضيا.