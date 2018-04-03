باريس - أ ش أ

كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا (انسي) اليوم /الثلاثاء/ أن حركة السياحة في البلاد سجلت رقما قياسيا خلال عام 2017 بزيادة قدرها 5.6% بواقع 429 مليون ليلة مبيت، مدفوعة بنشاط السائحين الفرنسيين والأجانب.

وأكد المعهد الفرنسي – في دراسة نشرها اليوم – أن المنشآت المختلفة من فنادق ومخيمات ومنتجعات سياحية، سجلت 23 مليون ليلة مبيت إضافية العام الماضي مقارنة بعام 2016، متجاوزة المستويات التي تم بلوغها خلال الفترة 2011 – 2016 حيث تراوحت ليالي المبيت ما بين 400 و412 ليلة.

وتعد هذه الأرقام الرسمية الأولى حول الإشغال السياحي في فرنسا لعام 2017. وكانت الحكومة قدرت عدد الزوار الأجانب في تلك الفترة بنحو 89 مليون و لكنها لم تعلن عن أرقام نهائية.

يشار إلى أن السياحة تمثل 7% من إجمالي الناتج المحلي الفرنسي. وبحسب البنك المركزي الفرنسي فإن عائدات السياحة أي المبالغ التي تم صرفها في فرنسا من زوارها لأسباب شخصية أو مهنية ارتفعت إلى 49 مليار يورو عام 2016، ويتوقع أن تكون قد بلغت 54 مليار خلال 2017.