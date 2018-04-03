القاهرة - أ ش أ

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية بعد فوزه على فريق سموحة بثلاثة أشواط نظيفة, في المباراة التي جمعت الفريقين, مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي البطولة التي ينظمها النادي الأهلي.

وقدم رجال طائرة الأهلي مباراة كبيرة, وتفوقوا على منافسهم بفضل الضربات الساحقة, والإرسال المتقن والاستقبال, والإعداد الجيد.. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (25-14), (25-15), (25-23) .

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش بعد غد الخميس، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة في نهائي البطولة الإفريقية.