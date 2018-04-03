القاهرة - أ ش أ

شهد قسم مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب, المقام حاليا في دورته الرابعة عشرة, إقبالا كبيرا;

حيث تنوعت فئات زوار المعرض لتشمل جميع الأعمار والثقافات المختلفة.

وذكر المجمع, في بيان اليوم الثلاثاء, أن إصدارات المجمع تشهد إقبالا كبيرا من زوار المعرض; خاصة على الإصدارات الفكرية متمثلة في كتب: “حوار مع صديقي الملحد”, و”الغلو والتطرف”, و”نظرات في التجديد”, بالإضافة إلى كتب أخرى متنوعة تشمل: “محمد صلى الله عليه وسلم من نبعته إلى بعثته”, و”نظرات موضوعية في قضايا إنسانية”, و”المفسدون في الأرض”, و”كيف تعتمر وتحج”.

وتضم الكتب المعروضة في جناح مجمع البحوث الإسلامية بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب قضايا متنوعة, ما بين التفسير والحديث والفقه ومحاربة الإرهاب والتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة, فضلا عن بعض القضايا المتخصصة, كما تتميز هذه الإصدارات بحجمها المثالي وتناولها لقضايا معاصرة, وسعرها الرمزي.