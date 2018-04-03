ليبرفيل - أ ش أ

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء, أول تدريباته بالعاصمة الجابونية “ليبرفيل”, على الملعب الفرعي لاستاد الصداقة الدولي, في إطار الاستعدادات لمباراته بذهاب دور الـ 32 “مكرر” من الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه مونانا الجابوني عصر الجمعة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن خلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة, على عدم رفع الحمل البدني للاعبيه, حيث اكتفى بخوض مران خفيف اشتمل على عدد من تدريبات الإطالات وفك العضلات, خوفا من إصابة اللاعبين بالإرهاق, خاصة بعد رحلة السفر الطويلة.