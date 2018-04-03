القاهرة - أخبار مصر

تلقى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي/ إيمانويل ماكرون.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس “ماكرون” تقدم بالتهنئة للسيد الرئيس على تجديد ثقة الشعب المصرى في قيادة سيادته لمصر خلال فترة رئاسية جديدة، معرباً عن خالص التمنيات لمصر وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار ، ومؤكداً حرص فرنسا على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية المتميزة مع مصر ومواصلة التنسيق المكثف بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أعرب السيد الرئيس عن خالص الشكر للرئيس “ماكرون”، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وحرص مصر على مواصلة التعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال بحث سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة فى كل من سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية، فضلاً عن موضوع مكافحة الإرهاب باعتباره أكبر التحديات التى تواجه المنطقة.