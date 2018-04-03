أخبار مصر - د.هند بدارى

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة لمستشفى قصر العيني القديم بجامعة القاهرة، حيث تفقد مبنى الإستقبال الجديد و أقسام الأشعة والعظام والطوارئ وغرف العمليات، والجراحة.

وكشفت الزيارة المفاجئة التي قام بها د. عبد الغفار تغيب مدير قسم الطوارئ بالمستشفى، والكثير من الحالات التي لم تتلق العلاج المناسب وانتظارها مدة طويلة دون علاج، وتغيب بعض الأطباء عن عملهم في قسم التجميل، والعجز في أعداد الأطباء ونقص أعداد الأطباء النواب والأساتذة المناوبين وعدم وجود نظام محدد لتسجيل الحالات المرضية والإشراف عليها.

وشدد الوزير على ضرورة توافر الأعداد الكافية من الأطباء وتنظيم العمل بالمستشفى ومحاسبة المقصرين والتشديد على تواجد الأطباء في العمل لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.